«Показывает, кто за мир»: В Госдуме отметили значимость пасхального перемирия
Слуцкий: Пасхальное перемирие показало, что Россия чтит веру и стремится к миру
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Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя пасхальное перемирие, подчеркнул гуманизм и уважение чувств верующих, проявленные президентом России Владимиром Путиным. Он также считает, что данный шаг стал показателем истинных намерений Москвы приблизить мир и окончание боевых действий.
«Владимир Путин, объявляя пасхальное перемирие, демонстрирует гуманизм, уважение к православным традициям и чувствам верующих. И делает это исключительно в добровольном порядке, что особенно значимо с учётом фактора уверенного продвижения российских войск на фронте. Россия таким образом ещё раз показывает, кто действительно за мир», — сказал лидер ЛДПР в разговоре с журналистами.
Слуцкий подчеркнул, что ответ Киева на предложение о перемирии станет индикатором подлинности стремления режима Зеленского к переговорам, мирному урегулированию конфликта и прекращению огня. Парламентарий выразил уверенность в том, что российские войска будут соблюдать условия перемирия, но останутся в состоянии готовности к отражению возможных провокаций со стороны Украины.
«ВС РФ, уверен, будут чётко соблюдать условия перемирия, но будут готовы и отразить любую провокацию украинского режима. Решительно и жестко», — подытожил Слуцкий.
Напомним, что сегодня Владимир Путин объявил о введении режима прекращения огня на время празднования светлого церковного праздника Пасхи. Российские войска приостановят боевые действия с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля. Соответствующий приказ был отдан командующим группировками войск ВС РФ. Путин также призвал Киев присоединиться к соблюдения условий временного перемирия на период религиозного праздника, но реакция украинских властей показала, что ВСУ вряд ли будут придерживаться режима прекращения огня.