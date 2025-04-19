«Показывает, кто за мир»: В Госдуме отметили значимость пасхального перемирия

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя пасхальное перемирие, подчеркнул гуманизм и уважение чувств верующих, проявленные президентом России Владимиром Путиным. Он также считает, что данный шаг стал показателем истинных намерений Москвы приблизить мир и окончание боевых действий.

«Владимир Путин, объявляя пасхальное перемирие, демонстрирует гуманизм, уважение к православным традициям и чувствам верующих. И делает это исключительно в добровольном порядке, что особенно значимо с учётом фактора уверенного продвижения российских войск на фронте. Россия таким образом ещё раз показывает, кто действительно за мир», — сказал лидер ЛДПР в разговоре с журналистами.

Слуцкий подчеркнул, что ответ Киева на предложение о перемирии станет индикатором подлинности стремления режима Зеленского к переговорам, мирному урегулированию конфликта и прекращению огня. Парламентарий выразил уверенность в том, что российские войска будут соблюдать условия перемирия, но останутся в состоянии готовности к отражению возможных провокаций со стороны Украины.