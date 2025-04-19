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Опубликовано 19 апреля 2025, 16:17

«Показывает, кто за мир»: В Госдуме отметили значимость пасхального перемирия

Слуцкий: Пасхальное перемирие показало, что Россия чтит веру и стремится к миру

Фото © Life.ru

Фото © Life.ru

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, комментируя пасхальное перемирие, подчеркнул гуманизм и уважение чувств верующих, проявленные президентом России Владимиром Путиным. Он также считает, что данный шаг стал показателем истинных намерений Москвы приблизить мир и окончание боевых действий.

«Владимир Путин, объявляя пасхальное перемирие, демонстрирует гуманизм, уважение к православным традициям и чувствам верующих. И делает это исключительно в добровольном порядке, что особенно значимо с учётом фактора уверенного продвижения российских войск на фронте. Россия таким образом ещё раз показывает, кто действительно за мир», — сказал лидер ЛДПР в разговоре с журналистами.

Слуцкий подчеркнул, что ответ Киева на предложение о перемирии станет индикатором подлинности стремления режима Зеленского к переговорам, мирному урегулированию конфликта и прекращению огня. Парламентарий выразил уверенность в том, что российские войска будут соблюдать условия перемирия, но останутся в состоянии готовности к отражению возможных провокаций со стороны Украины.

«ВС РФ, уверен, будут чётко соблюдать условия перемирия, но будут готовы и отразить любую провокацию украинского режима. Решительно и жестко», — подытожил Слуцкий.

В РПЦ поддержали пасхальное перемирие Путина
В РПЦ поддержали пасхальное перемирие Путина

Напомним, что сегодня Владимир Путин объявил о введении режима прекращения огня на время празднования светлого церковного праздника Пасхи. Российские войска приостановят боевые действия с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля. Соответствующий приказ был отдан командующим группировками войск ВС РФ. Путин также призвал Киев присоединиться к соблюдения условий временного перемирия на период религиозного праздника, но реакция украинских властей показала, что ВСУ вряд ли будут придерживаться режима прекращения огня.

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Александр Юнашев
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