В РПЦ поддержали пасхальное перемирие Путина
Кипшидзе: РПЦ приветствует решение Путина о введении пасхального перемирия
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В РПЦ положительно отреагировали на объявленное президентом РФ Владимиром Путиным пасхальное перемирие в зоне СВО. Об этом сообщил зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
«Мы приветствуем пасхальное перемирие, объявленное президентом России», — сказал Кипшидзе.
Он напомнил, что церковь всегда выступала за введение режима прекращения огня по случаю больших религиозных христианских праздников. Также Кипшидзе напомнил, что в 2023 году Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступал за рождественское перемирие.
Ранее президент России Владимир Путин заявил о решении ввести режим прекращения огня на период празднования Пасхи. Российские войска приостановят боевые действия с (18:00) 19 апреля до (00:00) 21 апреля. Данное решение было принято в связи гуманитарными соображениями и уважением к празднику. Соответствующий приказ уже поступил командующим группировками войск ВС РФ.