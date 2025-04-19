В РПЦ поддержали пасхальное перемирие Путина

В РПЦ положительно отреагировали на объявленное президентом РФ Владимиром Путиным пасхальное перемирие в зоне СВО. Об этом сообщил зампредседателя Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Он напомнил, что церковь всегда выступала за введение режима прекращения огня по случаю больших религиозных христианских праздников. Также Кипшидзе напомнил, что в 2023 году Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступал за рождественское перемирие.