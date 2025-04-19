Герасимов дал ВС РФ указания о прекращении огня на Пасху
Минобороны: Группировкам войск ВС РФ отданы указания о прекращении огня на Пасху
Русский военнослужащий. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov
Командующим группировками войск в зоне СВО были переданы указания о прекращении огня по случаю введения пасхального перемирия президентом России Владимиром Путина. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Отданы указания всем командующим группировок в зоне специальной военной операции о прекращении огня и ведения боевых действий с 18:00 московского времени 19 апреля до 00:00 21 апреля», — говорится в сообщении оборонного ведомства.
Ранее Путин на встрече с Герасимовым объявил о введении пасхального перемирия. С 19 апреля (18:00) по 21 апреля (00:00) российская армия объявила о приостановке боевых операций, мотивируя это гуманитарными целями и уважением к празднику Пасхи.