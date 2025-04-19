Зеленский спустя три часа согласился на предложенное Путиным пасхальное перемирие

Владимир Зеленский согласился на пасхальное перемирие и предложил продлить его на 30 дней. Он заявил, что Украина будет действовать «зеркально» и поддержит прекращение огня.

«Если полная тишина действительно воцарится, Украина предлагает продлить её и по окончании пасхальных суток 20 апреля. Это покажет истинные намерения России, потому что 30 часов достаточно для заголовков, но не для настоящих мер укрепления доверия. Тридцать дней могут дать миру шанс», — написал Зеленский в соцсетях спустя три часа после установленного Россией перемирия.