Зеленский спустя три часа согласился на предложенное Путиным пасхальное перемирие
Зеленский согласился на перемирие и заявил, что Украина будет действовать зеркально
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Владимир Зеленский согласился на пасхальное перемирие и предложил продлить его на 30 дней. Он заявил, что Украина будет действовать «зеркально» и поддержит прекращение огня.
«Если полная тишина действительно воцарится, Украина предлагает продлить её и по окончании пасхальных суток 20 апреля. Это покажет истинные намерения России, потому что 30 часов достаточно для заголовков, но не для настоящих мер укрепления доверия. Тридцать дней могут дать миру шанс», — написал Зеленский в соцсетях спустя три часа после установленного Россией перемирия.
Он также сообщил, ссылаясь на доклад главкома ВСУ Александра Сырского, что на отдельных участках фронта, по утверждениям украинской стороны, российские войска продолжают наступление и ведут артиллерийский огонь.
Напомним, что президент России Владимир Путин решил ввести режим прекращения огня на период празднования Пасхи. ВС РФ приостанавливают боевые действия с (18:00) 19 апреля до (00:00) 21 апреля. Режим будет действовать только в том случае, если украинская сторона также прекратит огонь. Киев уже отреагировал на предложенное перемирие.