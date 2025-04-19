МИД Украины отреагировал на объявление Путиным пасхального перемирия

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал пасхальное перемирие, предложенное президентом России Владимиром Путиным. Он напомнил, что ранее, в марте, Незалежная уже приняла предложение США, озвученное в Джидде, о моратории на удары по энергетической инфраструктуре.

«В Джидде мы безоговорочно согласились с предложением США о полном временном прекращении огня на 30 дней. Россия отказалась, и этот российский отказ Соединённым Штатам продолжается уже 39 дней. <...> Мы хотим увидеть, как российские силы действительно прекратят огонь по всем направлениям», — написал Сибига в соцсети Х.