МИД Украины отреагировал на объявление Путиным пасхального перемирия
МИД Украины: Мы хотим увидеть, как ВС РФ прекратят огонь по всем направлениям
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Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига прокомментировал пасхальное перемирие, предложенное президентом России Владимиром Путиным. Он напомнил, что ранее, в марте, Незалежная уже приняла предложение США, озвученное в Джидде, о моратории на удары по энергетической инфраструктуре.
«В Джидде мы безоговорочно согласились с предложением США о полном временном прекращении огня на 30 дней. Россия отказалась, и этот российский отказ Соединённым Штатам продолжается уже 39 дней. <...> Мы хотим увидеть, как российские силы действительно прекратят огонь по всем направлениям», — написал Сибига в соцсети Х.
Напомним, что Киев свыше 100 раз нарушал мораторий на удары по энергообъектам России во время перемирия. Однако президент России Владимир Путин всё равно решил ввести режим прекращения огня на период празднования Пасхи. ВС РФ приостановят боевые действия с (18:00) 19 апреля до (00:00) 21 апреля. Зеленский, к слову, фактически уже отказался от пасхального перемирия.