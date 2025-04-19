Путин озвучил количество нарушений ВСУ моратория на удары по энергообъектам
Путин: Киев свыше 100 раз нарушал мораторий на удары по энергообъектам
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Количество нарушений моратория на удары по энергетическим объектам со стороны Украины превысило сотню. Об этом заявил президент России Владимир Путин.
«Мы знаем, киевский режим более 100 раз, как вы мне докладывали, нарушал договорённость о ненанесении ударов по энергетической инфраструктуре», — сказал он на встрече с начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым.
Российский лидер отметил, что этот аспект необходимо учитывать при планировании пасхального перемирия, и призвал к усиленной бдительности и готовности к немедленному и всестороннему реагированию в случае возникновения необходимости.
Напомним, ранее сегодня Путин объявил пасхальное перемирие в зоне специальной военной операции. По его словам, ВС РФ останавливают все боевые действия с 18:00 мск 19 апреля до 00:00 мск 21 апреля. Президент также призвал Киев последовать примеру России.