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Регион
Опубликовано 19 апреля 2025, 17:14
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«Дроны как летели, так и летят»: ВСУ проигнорировали пасхальное перемирие

Военкор Филатов: Украинские войска отказались соблюдать пасхальное перемирие

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Украинские войска отказались соблюдать пасхальное перемирие, предложенное президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил военный корреспондент RT Андрей Филатов. Он утверждает, что противник запустил FPV-дроны по российским позициям буквально через минуту после того, как ВС РФ приостановили боевые действия.

«Дроны как летели, так и летят, им всё равно на перемирие», — написал Филатов в соцсетях.

Военкор также сообщил об активности украинской артиллерии на Покровском направлении.

Напомним, что сегодня Владимир Путин объявил о введении режима прекращения огня на время празднования светлого церковного праздника Пасхи. Российские войска приостановят боевые действия с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля. Соответствующий приказ был отдан командующим группировками войск ВС РФ. Путин также призвал Киев присоединиться к соблюдению условий на период религиозного праздника. Зеленский, к слову, фактически уже отказался от пасхального перемирия.

МИД Украины отреагировал на объявление Путиным пасхального перемирия
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Наталья Демьянова
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