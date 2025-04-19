«Дроны как летели, так и летят»: ВСУ проигнорировали пасхальное перемирие

Украинские войска отказались соблюдать пасхальное перемирие, предложенное президентом России Владимиром Путиным. Об этом заявил военный корреспондент RT Андрей Филатов. Он утверждает, что противник запустил FPV-дроны по российским позициям буквально через минуту после того, как ВС РФ приостановили боевые действия.

«Дроны как летели, так и летят, им всё равно на перемирие», — написал Филатов в соцсетях.