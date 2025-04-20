Пушков рассказал, кто заставил Зеленского принять предложение о перемирии

Украина, по мнению российского сенатора Алексея Пушкова, была вынуждена согласиться на официальное объявление пасхального перемирия, поскольку другие варианты действий были бы для неё невыгодны. Своё мнение политик выразил в Telegram-канале.

«На деле у Киева не было выбора. Иначе это было бы чуть ли не официальным признанием того, что Украина не хочет мира. (…) Таким образом, Украина была фактически принуждена Россией к тому, чтобы официально признать пасхальное перемирие. Вместе с тем и после этого заявления продолжали поступать сообщения о нарушения перемирия со стороны ВСУ в Херсонской области», — отметил Пушков.

Пушков напомнил про сообщения западных СМИ, которые расцениил первое заявление Зеленского как отказ от перемирия. Затем, по

«Потом создалось ощущение, что в Киеве начали осознавать, что на фоне заявления Путина позиция отказа от перемирия — явно проигрышная. И что Москва переиграла Киев, сделав такой политически значимый шаг», — отметил Пушков.

Сенатор считает, что в глазах президента США Дональда Трампа, который заявляет, что ждёт сигналов к урегулированию, такой шаг Киева был бы проигрышным. По мнению Пушкова, это объяснили Зеленскому президент Франции Эмманюэль Макрон и глава Британии Кир Стармер, после чего он изменил свою позицию.