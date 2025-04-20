Пушков рассказал, кто заставил Зеленского принять предложение о перемирии
Сенатор Пушков: Россия фактически вынудила Киев принять пасхальное перемирие
Владимир Зеленский, Кир Стармер, Эмманюэль Макрон. Фото © ТАСС / AP
Украина, по мнению российского сенатора Алексея Пушкова, была вынуждена согласиться на официальное объявление пасхального перемирия, поскольку другие варианты действий были бы для неё невыгодны. Своё мнение политик выразил в Telegram-канале.
«На деле у Киева не было выбора. Иначе это было бы чуть ли не официальным признанием того, что Украина не хочет мира. (…) Таким образом, Украина была фактически принуждена Россией к тому, чтобы официально признать пасхальное перемирие. Вместе с тем и после этого заявления продолжали поступать сообщения о нарушения перемирия со стороны ВСУ в Херсонской области», — отметил Пушков.
Как уже сообщалось, президент РФ Владимир Путин накануне объявил о временном прекращении огня в честь праздника Пасхи. С 18:00 19 апреля и до полуночи 21 апреля российские военные не будут вести боевые действия. Владимир Зеленский сначала фактически отказался от перемирия, но затем всё же согласился. После этого стало известно, что Вооружённые силы Украины получили приказ не открывать огонь по российским позициям. При этом глава Херсонской области Владимир Сальдо заявил о нарушении ВСУ режима прекращения огня.
Пушков напомнил про сообщения западных СМИ, которые расцениил первое заявление Зеленского как отказ от перемирия. Затем, по
«Потом создалось ощущение, что в Киеве начали осознавать, что на фоне заявления Путина позиция отказа от перемирия — явно проигрышная. И что Москва переиграла Киев, сделав такой политически значимый шаг», — отметил Пушков.
Сенатор считает, что в глазах президента США Дональда Трампа, который заявляет, что ждёт сигналов к урегулированию, такой шаг Киева был бы проигрышным. По мнению Пушкова, это объяснили Зеленскому президент Франции Эмманюэль Макрон и глава Британии Кир Стармер, после чего он изменил свою позицию.
Ранее ООН отреагировала на объявление Россией пасхального перемирия. Там заявили, что приняли информацию к сведению.