Карин Кнайсль назвала пасхальное перемирие жестом доброй воли со стороны России

Пасхальное прекращение огня в зоне украинского конфликта рассматривается как знаковое, но в основном символическое действие — считает возглавляющая исследовательский Центр G.O.R.K.I. СПбГУ и ранее занимавшая пост главы МИД Австрии Карин Кнайсль. Как она сказала РИА «Новости», реальных инструментов для контроля за соблюдением такого соглашения на текущем этапе не существует.

«Пасхальное перемирие — это жест доброй воли, но вопрос в мониторинге. Сейчас никто не в состоянии создать комиссию по мониторингу... С технической точки зрения очень сложно обеспечить полное соблюдение. Но это жест. Возможно, это первый шаг к реальным действиям», — заявила она.

Политик напомнила, что в предыдущие эпохи, включая Первую мировую войну, противоборствующие армии нередко договаривались о временных прекращениях огня на религиозные даты. Однако сегодня, по её мнению, подобная практика почти полностью утрачена. Тем не менее по её словам, если даже кратковременное прекращение боёв позволит гражданскому населению отметить праздник в относительном спокойствии — это уже достижение.