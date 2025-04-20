Карин Кнайсль назвала пасхальное перемирие жестом доброй воли со стороны России
Карин Кнайсль. © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis
Пасхальное прекращение огня в зоне украинского конфликта рассматривается как знаковое, но в основном символическое действие — считает возглавляющая исследовательский Центр G.O.R.K.I. СПбГУ и ранее занимавшая пост главы МИД Австрии Карин Кнайсль. Как она сказала РИА «Новости», реальных инструментов для контроля за соблюдением такого соглашения на текущем этапе не существует.
«Пасхальное перемирие — это жест доброй воли, но вопрос в мониторинге. Сейчас никто не в состоянии создать комиссию по мониторингу... С технической точки зрения очень сложно обеспечить полное соблюдение. Но это жест. Возможно, это первый шаг к реальным действиям», — заявила она.
Политик напомнила, что в предыдущие эпохи, включая Первую мировую войну, противоборствующие армии нередко договаривались о временных прекращениях огня на религиозные даты. Однако сегодня, по её мнению, подобная практика почти полностью утрачена. Тем не менее по её словам, если даже кратковременное прекращение боёв позволит гражданскому населению отметить праздник в относительном спокойствии — это уже достижение.
Комментируя внешнеполитическую позицию США, Кнайсль упомянула неоднозначные заявления президента Дональда Трампа. Она отметила, что остаётся неясным, имел ли он ввиду отказ Вашингтона от вмешательства или намерение воздействовать на одну из сторон конфликта. При этом, по её мнению, отсутствие чёткой линии со стороны крупных держав осложняет любые попытки стабилизации обстановки.
Напомним, президент Владимир Путин объявил о введении пасхального перемирия. С 18:00 19 апреля до полуночи 21 апреля российские войска приостановят все боевые действия. Тем временем стало известно, что ВСУ получили приказ прекратить огонь по российским позициям и документировать нарушения пасхального перемирия. Но при этом глава Херсонской области сообщил, что украинские военные уже нарушили соглашение в регионе.