Зеленский предложил продлить пасхальное перемирие на 30 дней при его соблюдении
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Киев предлагает продлить на 30 дней предложенное президентом РФ Владимиром Путиным пасхальное перемирие, если оно будет соблюдаться. Об этом заявил Владимир Зеленский.
«Если действительно установится полное затишье, Украина предлагает продлить его и после окончания пасхальных суток 20 апреля», — заявил Зеленский.
По его словам, 30 дней «могут дать миру шанс».
Как сообщал Life.ru, глава РФ Владимир Путин в субботу, 19 апреля, объявил пасхальное перемирие. ВС РФ приостанавливают боевые действия с 18:00 19 апреля до 00:00 21 апреля. При этом режим прекращения огня будет действовать только в том случае, если ВСУ также прекратят огонь. Киев уже отреагировал на предложенное перемирие. Зеленский сначала фактически отказался от перемирия, за что подвергся сильной критике на Западе. Спустя три часа он заявил о своём согласии.
Напомним, с 18 марта начал действовать 30-дневный мораторий на удары по энергообъектам РФ и Украины. Но Киев наплевал на договорённости. ВСУ за месяц более 100 раз атаковали инфраструктурные объекты. РФ информирует другие страны о нарушении Украиной моратория.