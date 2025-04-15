ВСУ уже более 100 раз нарушали договорённость на запрет ударов по энергетике

Вооружённые силы Украины в период с 18 марта по 14 апреля 2025 года неоднократно нарушали соглашения о прекращении атак по энергетическим объектам. Согласно данным, опубликованным РИА «Новости», за эти несколько недель было зафиксировано 101 нарушение.

Одним из инцидентов стало использование беспилотников в ночь с 23 на 24 марта, когда были атакованы нефтеперекачивающие мощности «Кропоткинская», входящей в состав Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).