Александр Овечкин
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

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Регион
15 апреля, 05:37

ВСУ уже более 100 раз нарушали договорённость на запрет ударов по энергетике

РИАН: ВСУ нарушили эмбарго на удары по энергетическим объектам более 100 раз

Оператор дрона. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Оператор дрона. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Вооружённые силы Украины в период с 18 марта по 14 апреля 2025 года неоднократно нарушали соглашения о прекращении атак по энергетическим объектам. Согласно данным, опубликованным РИА «Новости», за эти несколько недель было зафиксировано 101 нарушение.

Одним из инцидентов стало использование беспилотников в ночь с 23 на 24 марта, когда были атакованы нефтеперекачивающие мощности «Кропоткинская», входящей в состав Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).

Кроме того, 21 марта, в ходе отступления из Курской области, украинские подразделения подорвали газоизмерительную станцию «Суджа», а 28 марта реактивные снаряды HIMARS уничтожили её.

Новости СВО. ВС РФ освобождают Горналь, ВСУ попали в окружение в ДНР, F-16 боятся российских самолётов, 15 апреля
Новости СВО. ВС РФ освобождают Горналь, ВСУ попали в окружение в ДНР, F-16 боятся российских самолётов, 15 апреля

Напомним, 18 марта был введён 30-дневный мораторий на удары по энергообъектам. Зеленский согласился на условия и пригрозил России, что в случае нарушения договорённостей, он пожалуется США. Тем не менее Минобороны обвинило Киев в продолжении атак на энергообъекты.

Тимур Хингеев
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