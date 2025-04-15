ВСУ уже более 100 раз нарушали договорённость на запрет ударов по энергетике
РИАН: ВСУ нарушили эмбарго на удары по энергетическим объектам более 100 раз
Оператор дрона. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light
Вооружённые силы Украины в период с 18 марта по 14 апреля 2025 года неоднократно нарушали соглашения о прекращении атак по энергетическим объектам. Согласно данным, опубликованным РИА «Новости», за эти несколько недель было зафиксировано 101 нарушение.
Одним из инцидентов стало использование беспилотников в ночь с 23 на 24 марта, когда были атакованы нефтеперекачивающие мощности «Кропоткинская», входящей в состав Каспийского трубопроводного консорциума (КТК).
Кроме того, 21 марта, в ходе отступления из Курской области, украинские подразделения подорвали газоизмерительную станцию «Суджа», а 28 марта реактивные снаряды HIMARS уничтожили её.
Напомним, 18 марта был введён 30-дневный мораторий на удары по энергообъектам. Зеленский согласился на условия и пригрозил России, что в случае нарушения договорённостей, он пожалуется США. Тем не менее Минобороны обвинило Киев в продолжении атак на энергообъекты.