Новости СВО. ВС РФ освобождают Горналь, ВСУ попали в окружение в ДНР, F-16 боятся российских самолётов, 15 апреля Армия России зачищает последний оплот Киева в Курской области и одновременно с этим продвигается по восточному берегу реки Оскол в ДНР и под Купянском — дайджест Life.ru. 14 апреля, 21:07 Работа российских танкистов в зоне СВО. Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Курская область, 15 апреля

Больше 235 человек Украина потеряла в Курской области за последние сутки. Кроме этого нашим войскам удалось уничтожить бронетранспортёр, три боевые бронированные машины, 14 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, четыре миномёта и боевую машину реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град».

Сейчас наши войска ликвидируют остатки ВСУ, занявшие территорию Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря. Все дороги сюда под полным контролем Армии России. Фактически украинские подразделения обречены. Им остаётся или погибнуть, или сложить оружие.

Донецкая Народная Республика, 15 апреля

Ситуация в Донецкой Народной Республике складывается не в пользу ВСУ, о чём говорят сами украинские источники. Они фиксируют продвижение российских войск у Удачного на Красноармейском (Покровском) направлении, напоминая, что ещё недавно Киев пытался начать здесь наступление. То есть инициатива перешла в наши руки. Также есть успех у Котляровки, от которой до границ с Днепропетровской областью меньше четырёх километров. Здесь, похоже, задействованы все виды вооружения. Массово применяются дроны, а военкор Евгений Поддубный опубликовал кадры работы ТОС «Солнцепёк».

Термобарами по противнику. Видео © Telegram / Поддубный |Z|О|V| edition

Также наши войска ведут наступление на стыке ДНР, ЛНР и Харьковской области. Наши штурмовики зашли в Новомихайловку. Вероятно, российское командование приняло решение о зачистке восточного берега реки Оскол. Военный блогер Юрий Подоляка утверждает, что на этом направлении российские войска взяли в окружение части противника, засевшие в Новом. Он считает, что здесь для ВСУ ситуация становится угрожающей.

Харьковская область, 15 апреля

У Киева не получается противостоять ВС РФ на западном берегу Оскола. Плацдарм под Купянском только расширяется. Вместо ударов по военным целям ВСУ бьют по гражданским. ВГА Харьковской области сообщает, что на освобождённой территории под удары попало здание, где находился фельдшерско-акушерский пункт. Как раз склад с БПЛА удалось поразить нашим лётчикам.

— Противник основной упор делает на БПЛА в то время, как мы работаем преимущественно артиллерией, с чем у врага явный дефицит, — пишет автор канала «Дневник десантника».

Карта СВО на 15 апреля 2025 года. Первые штурмовые группы ВС РФ зашли в Новомихайловку. Фото © Telegram / DIVGEN 🚩 Карта СВО

Украина теряет F-16

Намоленные истребители F-16 оказались очередным бесполезным приобретением ВСУ. Они сбиваются и нашими ПВО, и украинскими. Но в бой с российскими самолётами их пускать боятся.

— Сегодня F-16, которые у нас есть, не могут конкурировать с Су-35 один на один. Для противостояния Су-35 нужен комплексный подход, включая использование наземных систем противовоздушной обороны и средств радиоэлектронной борьбы. Также решающее значение имеют бортовые радары для наших самолётов и ракеты класса «воздух – воздух», — цитирует Military Watch Magazine слова представителя украинских ВВС Юрия Игната.

Авторы издания отмечают, что у Киева были надежды, что истребитель способен изменить расклад сил на поле боя. На сегодняшний день уже минимум два F-16 были сбиты. При этом украинское руководство говорит об одной потере при неких неясных обстоятельствах, хотя всем понятно, что самолёт уничтожен российской ракетой.

Military Watch Magazine напоминает, что Украина получила бывшие в употреблении истребители из стран НАТО, в том числе Нидерландов, Бельгии и Норвегии. Все версии F-16 для Украины являются устаревшими, так как в них отсутствует жизненно важное оборудование. Как итог, Киев получил очередной хлам, сделав ему рекламу.

Авторы Даниил Черных