За прошедшие сутки Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли до 235 военнослужащих в Курской области. Украинская армия также лишилась бронетранспортёра, трёх боевых бронированных машин, 14 автомобилей, четырёх орудий полевой артиллерии, четырёх миномётов и боевой машины реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град». Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

«За сутки потери ВСУ составили до 235 военнослужащих, уничтожены бронетранспортёр, три боевые бронированные машины, 14 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, четыре миномёта и боевая машина реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град», — уточнили в ведомстве.

Ранее «Северный Ветер» показал фото останков украинских боевиков из курского приграничья. На снимках с пометкой «18+» запечатлены останки, находящиеся на земле или на позициях, подготовленных для боевых действий. Некоторые из погибших бойцов одела в теплую одежду, что может свидетельствовать о том, что они находятся в приграничной зоне с зимы.