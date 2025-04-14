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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
14 апреля, 11:37

За прошедшие сутки армия Украины лишилась сотни солдат в курском приграничье

МО РФ: ВСУ за сутки потеряли до 235 военнослужащих в Курской области

Военный ВСУ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marykor

Военный ВСУ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Marykor

За прошедшие сутки Вооружённые силы Украины (ВСУ) потеряли до 235 военнослужащих в Курской области. Украинская армия также лишилась бронетранспортёра, трёх боевых бронированных машин, 14 автомобилей, четырёх орудий полевой артиллерии, четырёх миномётов и боевой машины реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град». Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

«За сутки потери ВСУ составили до 235 военнослужащих, уничтожены бронетранспортёр, три боевые бронированные машины, 14 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии, четыре миномёта и боевая машина реактивной системы залпового огня БМ-21 «Град», — уточнили в ведомстве.

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Ранее «Северный Ветер» показал фото останков украинских боевиков из курского приграничья. На снимках с пометкой «18+» запечатлены останки, находящиеся на земле или на позициях, подготовленных для боевых действий. Некоторые из погибших бойцов одела в теплую одежду, что может свидетельствовать о том, что они находятся в приграничной зоне с зимы.

Алена Пенчугина
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