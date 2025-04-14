«Северный Ветер» показал фото останков украинских бойцов из Курского приграничья
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Фотографии с телами солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые приняли последний бой на территории Курской области, были опубликованы проектом «Северный Ветер». На снимках с пометкой «18+» запечатлены останки, находящиеся на земле или на позициях, подготовленных для боевых действий. Некоторые из погибших бойцов одела в теплую одежду, что может свидетельствовать о том, что они находятся в приграничной зоне с зимы. Одно из тел имеет серьезные ожоги, вероятно, полученные в результате взрыва.
Авторы проекта, помимо фото, разместили послание к родственникам вэсэушников.
«Они могли бы остаться в живых, но продолжили идти на смерть, чтобы просроченный Зеленский ещё несколько месяцев посидел на «киевском троне». Если вы ещё на связи с вашим отцом, мужем или братом - объясняйте ему, умоляйте его, убеждайте его, делайте, что хотите, но он должен понять, что единственный способ сохранить свою жизнь — сдаться в плен», — сказано в посте.
Ранее Life.ru рассказывал, как молодой солдат ВСУ записал родным предсмертное видео из курского «котла». По словам солдата, его побратимы не имеют ни приказа на отступление, ни плана действий. В заключение парень говорит, что это его последнее видео, и в конце ролика прощается с мамой и папой.