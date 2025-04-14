Фотографии с телами солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые приняли последний бой на территории Курской области, были опубликованы проектом «Северный Ветер». На снимках с пометкой «18+» запечатлены останки, находящиеся на земле или на позициях, подготовленных для боевых действий. Некоторые из погибших бойцов одела в теплую одежду, что может свидетельствовать о том, что они находятся в приграничной зоне с зимы. Одно из тел имеет серьезные ожоги, вероятно, полученные в результате взрыва.

Авторы проекта, помимо фото, разместили послание к родственникам вэсэушников.

«Они могли бы остаться в живых, но продолжили идти на смерть, чтобы просроченный Зеленский ещё несколько месяцев посидел на «киевском троне». Если вы ещё на связи с вашим отцом, мужем или братом - объясняйте ему, умоляйте его, убеждайте его, делайте, что хотите, но он должен понять, что единственный способ сохранить свою жизнь — сдаться в плен», — сказано в посте.