Зеленский рассказал о потерях ВСУ, в разы снизив реальные цифры
Зеленский: ВСУ потеряли около 100 тысяч военнослужащих с 2022 года
Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin
Глава киевского режима Владимир Зеленский в беседе с программой 60 Minutes на CBS сообщил, что с 2022 года Вооружённые силы Украины потеряли безвозвратно порядка 100 тысяч бойцов. Точную цифру он предпочёл не уточнять.
«Потери составляют до 100 000 украинских солдат», — заявил он.
Глава киевского режима значительно снизил общие потери на фронте. Напомним, что только в Курской области ВСУ потеряли свыше 74 тысячи военных.