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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
14 апреля, 07:33

Зеленский рассказал о потерях ВСУ, в разы снизив реальные цифры

Зеленский: ВСУ потеряли около 100 тысяч военнослужащих с 2022 года

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Владимир Зеленский. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Глава киевского режима Владимир Зеленский в беседе с программой 60 Minutes на CBS сообщил, что с 2022 года Вооружённые силы Украины потеряли безвозвратно порядка 100 тысяч бойцов. Точную цифру он предпочёл не уточнять.

«Потери составляют до 100 000 украинских солдат», — заявил он.

Глава киевского режима значительно снизил общие потери на фронте. Напомним, что только в Курской области ВСУ потеряли свыше 74 тысячи военных.

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Оксана Попова
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