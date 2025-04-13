ВСУ потеряли в Курской области уже свыше 74 тысяч солдат

Всего за время проведения специальной военной операции (СВО) украинская армия потеряла более 74 тысяч военнослужащих в Курской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

«Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 74 010 военнослужащих, 406 танков, 333 боевые машины пехоты, 302 бронетранспортёра, 2 265 боевых бронированных машин, 2 690 автомобилей, 606 артиллерийских орудий, 54 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин», — утончили в ведомстве.

Кроме того, Вооружённые силы Российской Федерации (ВС РФ) уничтожили 123 станции РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 57 единиц инженерной и другой техники, из них 23 инженерные машины разграждения. Противник остался без одной установки разминирования УР-77, пяти мостоукладчиков, инженерной разведывательной машины, а также 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабной машины.