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12 апреля, 18:58

В курском приграничье эвакуируют жителей из-за обстрелов ВСУ

Хинштейн: В Курской области эвакуируют жителей Рыльского района из-за атак ВСУ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Жителей приграничных населённых пунктов в Рыльском районе Курской области временно отселяют из-за атак ВСУ. Эвакуацией занимается администрация и добровольцы «Барс-Курск». Об этом рассказал в своём телеграм-канале врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«Силами районной администрации совместно с подразделениями «Барс-Курск» сейчас происходит отселение людей. На данный момент четверо жителей уже вывезены. Двоих — разместим в ПВР, ещё двоих — временно забирают родственники в Курске», — написал Хинштейн.

Сейчас идёт эвакуация жителей из села Городище и хутора Ряза. Жители села Козино уже покинули свои дома. Они отправились к родственникам и в пункты временного размещения.

Однако не все жители курского приграничья согласны покидать свои дома. Ранее Life.ru публиковал видео, на котором люди отказываются эвакуироваться, несмотря на опасность со стороны ВСУ. Принуждать людей к выселению местные власти не имеют права.

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Полина Никифорова
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