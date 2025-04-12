В курском приграничье эвакуируют жителей из-за обстрелов ВСУ

Жителей приграничных населённых пунктов в Рыльском районе Курской области временно отселяют из-за атак ВСУ. Эвакуацией занимается администрация и добровольцы «Барс-Курск». Об этом рассказал в своём телеграм-канале врио губернатора региона Александр Хинштейн.

«Силами районной администрации совместно с подразделениями «Барс-Курск» сейчас происходит отселение людей. На данный момент четверо жителей уже вывезены. Двоих — разместим в ПВР, ещё двоих — временно забирают родственники в Курске», — написал Хинштейн.

Сейчас идёт эвакуация жителей из села Городище и хутора Ряза. Жители села Козино уже покинули свои дома. Они отправились к родственникам и в пункты временного размещения.