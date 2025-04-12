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12 апреля, 17:50

Хинштейн сообщил о повреждении моста у границы с Украиной

Хинштейн сообщил о повреждении ВСУ моста через Обесту в Курской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bumble Dee

Мост через реку Обеста в Рыльском районе Курской области подвергся нескольким атакам со стороны ВСУ за последние двое суток и получил повреждения. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. Власти эвакуируют жителей села Городище и хутора Ряза, но не все хотят покидать свои дома, несмотря на опасность.

За два дня ВСУ нанесли несколько ударов по мосту через реку Обеста в селе Козино Рыльского района Курской области. Он располагается в двух километрах от границы с Украиной. Местная администрация эвакуирует жителей села Городище и хутора Ряза, но не все хотят покидать свои дома, несмотря на опасность.

Жители села Городище и хутора Ряза отказываются эвакуироваться. Видео © Telegram/ Александр Хинштейн

«К сожалению, несмотря на все угрозы, кое-кто из жителей отказывается выезжать. Принудительно выселять их мы не вправе, поэтому власти фиксируют отказы людей под видео, разъясняя, какой опасности они себя подвергают», написал Хинштейн в телеграм-канале.

По данным главы Рыльского района, жители Козино ранее покинули свои дома.

Ранее сообщалось, что бойцы «Севера» вошли в окрестности села Горналя Курской области. ВСУ пытаются при помощи беспилотников и артиллерии нарушить логистику российских сил и помешать их продвижению в этом районе.

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Полина Никифорова
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