ВС РФ вошли в окрестности приграничного курского села Горналь

Российские военнослужащие группировки войск «Север» вошли в окрестности населённого пункта Горналь в Курской области. Об этом сообщает РИА «Новости».

Сейчас в окрестностях Горналя происходят бои. Вооружённые силы Украины (ВСУ) пытаются при помощи беспилотников и артиллерии нарушить логистику российских сил и помешать их продвижению в этом районе.

«Противник обороняется и пытается любой ценой удержать свои позиции. Используя складки местности, прячутся в различных укрытиях в самом населённом пункте», — рассказали в группировке.