ВС РФ вошли в окрестности приграничного курского села Горналь
РИАН: Бойцы «Севера» вошли в окрестности Горналя Курской области
Российский военнослужащий. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov
Российские военнослужащие группировки войск «Север» вошли в окрестности населённого пункта Горналь в Курской области. Об этом сообщает РИА «Новости».
Сейчас в окрестностях Горналя происходят бои. Вооружённые силы Украины (ВСУ) пытаются при помощи беспилотников и артиллерии нарушить логистику российских сил и помешать их продвижению в этом районе.
«Противник обороняется и пытается любой ценой удержать свои позиции. Используя складки местности, прячутся в различных укрытиях в самом населённом пункте», — рассказали в группировке.
Напомним, что Киев потерял в Курской области тысячи единиц западной техники, стоимостью в миллиарды долларов. ВСУ лишились в боях более 5,5 тысячи единиц вооружений.