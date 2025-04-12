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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
12 апреля, 16:42

ВС РФ вошли в окрестности приграничного курского села Горналь

РИАН: Бойцы «Севера» вошли в окрестности Горналя Курской области

Российский военнослужащий. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

Российский военнослужащий. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sergey Nikonov

Российские военнослужащие группировки войск «Север» вошли в окрестности населённого пункта Горналь в Курской области. Об этом сообщает РИА «Новости».

Сейчас в окрестностях Горналя происходят бои. Вооружённые силы Украины (ВСУ) пытаются при помощи беспилотников и артиллерии нарушить логистику российских сил и помешать их продвижению в этом районе.

«Противник обороняется и пытается любой ценой удержать свои позиции. Используя складки местности, прячутся в различных укрытиях в самом населённом пункте», — рассказали в группировке.

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Напомним, что Киев потерял в Курской области тысячи единиц западной техники, стоимостью в миллиарды долларов. ВСУ лишились в боях более 5,5 тысячи единиц вооружений.

Алена Пенчугина
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