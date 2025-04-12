Вооружённые силы Украины потеряли в боях под Курском более 5,5 тысячи единиц военной техники, которую поставил Запад. Она стоила более 7,8 млрд долларов, подсчитало РИА «Новости» на основании данных группировки войск «Север».

«В ходе курской авантюры наша группировка войск уничтожила более 5,5 тысячи единиц поставленной за счет Запада техники», — рассказал источник из группировки.

В Курской области противник потерял 396 танков, средняя стоимость одного составляет примерно 4,5 млн долларов. По 600 тысяч долларов стоят БМП, которых соперник потерял 363 единицы. Также ВСУ оставили в регионе 530 артиллерийских орудий, 89 систем залпового огня, 24 командно-штабные машины и более 500 миномётов, а также другое вооружение.