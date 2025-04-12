ВСУ заявили о гибели пилота F-16 при боевом задании

Во время выполнения боевого задания на F-16 погиб 26-летний пилот Павел Иванов, сообщили в Воздушных силах ВСУ.

Уточнялось, что всё произошло 12 апреля 2025 года, однако о судьбе самолёта информации не предоставили. Как отметили в ведомстве, обстоятельства инцидента выясняет межведомственная комиссия, приступившая к расследованию.