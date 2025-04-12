ВСУ заявили о гибели пилота F-16 при боевом задании
ВСУ заявили о гибели пилота F-16 при боевом задании. Обложка © Life.ru / Шедеврум
Во время выполнения боевого задания на F-16 погиб 26-летний пилот Павел Иванов, сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Уточнялось, что всё произошло 12 апреля 2025 года, однако о судьбе самолёта информации не предоставили. Как отметили в ведомстве, обстоятельства инцидента выясняет межведомственная комиссия, приступившая к расследованию.
Напомним, первый F-16, переданный Украине, был потерян 29 августа 2024 года. Самолёт разбился, а пилот погиб.
Ранее сообщалось, что российская ПВО всё-таки сбила F-16 над Сумской областью. За день до этого истребитель сняли на видео, когда он низко пролетал над жилыми домами. Руководитель управления коммуникаций командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат 11 марта отмечал, что F-16 проигрывают российским Су-35.