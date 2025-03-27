На Украине впервые показали кадры со строем F-16 с ракетами
Строй F-16. Обложка © «Военное обозрение»
В репортаже об использовании Украиной западных самолётов впервые показали полёт нескольких американских истребителей F-16A Fighting Falcon. Об этом сообщает портал «Военное обозрение».
В каком районе проводились съёмки, не уточняется. На фото видно, что самолёты движутся в плотном строю. На их пилонах располагаются авиационные ракеты AIM-9L и AIM-120. По словам экспертов, сейчас ВСУ чаще всего применяют F-16 для прикрытия МиГ-29 и Су-24 при пуске управляемых авиабомб. При этом американские истребители летают низко, чтобы не попасть под российских зенитчиков.
Ранее сообщалось, что российская ПВО всё-таки сбила F-16 над Сумской областью. За день до этого истребитель сняли на видео, когда он низко пролетал над жилыми домами. Руководитель управления коммуникаций командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат 11 марта отмечал, что F-16 проигрывают российским Су-35.