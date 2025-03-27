На Украине впервые показали кадры со строем F-16 с ракетами

В каком районе проводились съёмки, не уточняется. На фото видно, что самолёты движутся в плотном строю. На их пилонах располагаются авиационные ракеты AIM-9L и AIM-120. По словам экспертов, сейчас ВСУ чаще всего применяют F-16 для прикрытия МиГ-29 и Су-24 при пуске управляемых авиабомб. При этом американские истребители летают низко, чтобы не попасть под российских зенитчиков.