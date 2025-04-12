В Курской области почти 20 тысяч жителей остались без света из-за обстрела ВСУ

В субботу, 12 апреля, в Обоянском и Беловском районах Курской области почти 20 тысяч жителей остались без света из-за атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

«12 апреля в 04.29 в результате намеренного обстрела ВСУ из-за обрыва провода в пролёте опор отключилась высоковольтная линия 110 кВ «Белая – Рыбинские Буды» филиала ПАО «Россети Центр» – «Курскэнерго». Без электроснабжения остались около 19 400 бытовых потребителей в Обоянском и Беловском районах», — уточнили в ведомстве.