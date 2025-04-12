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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
12 апреля, 10:36

В Курской области почти 20 тысяч жителей остались без света из-за обстрела ВСУ

МО РФ: 19 400 жителей курского приграничья остались без света из-за атаки ВСУ

Линии электропередач. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / rizal arifiyanto

Линии электропередач. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / rizal arifiyanto

В субботу, 12 апреля, в Обоянском и Беловском районах Курской области почти 20 тысяч жителей остались без света из-за атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает пресс-служба Минобороны России.

«12 апреля в 04.29 в результате намеренного обстрела ВСУ из-за обрыва провода в пролёте опор отключилась высоковольтная линия 110 кВ «Белая – Рыбинские Буды» филиала ПАО «Россети Центр» – «Курскэнерго». Без электроснабжения остались около 19 400 бытовых потребителей в Обоянском и Беловском районах», — уточнили в ведомстве.

За минувшие сутки ВСУ пять раз атаковали объекты российской энергетики
За минувшие сутки ВСУ пять раз атаковали объекты российской энергетики

Напомним, что Украина вновь атаковала энергообъекты в Запорожье, Курской области и Кубани. В Запорожской области дрон ВСУ повредил трансформатор на подстанции «Чубаревка», оставив без света около 1650 человек в пяти сёлах. В Краснодарском крае беспилотник нарушил контактную сеть у станции Васюринская, из-за чего встали два пассажирских поезда.

Алена Пенчугина
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