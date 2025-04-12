ВСУ вновь атаковали энергообъекты в Запорожье, Курской области и Кубани

Несмотря на договорённости между Россией и США о приостановке с 18 марта на 30 дней ударов по энергетическим объектам, киевские власти продолжают атаковать российскую инфраструктуру. В частности, киевским режимом были повреждены энергообъекты в Запорожской и Курской областях, а также на Кубани.

Так, в Запорожской области ночью 11 апреля дрон ВСУ повредил трансформатор на подстанции «Чубаревка», оставив без света около 1650 человек в пяти сёлах. В Краснодарском крае 12 апреля БПЛА ВСУ нарушил контактную сеть у станции Васюринская, из-за чего встали два пассажирских поезда.