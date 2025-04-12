ВСУ вновь атаковали энергообъекты в Запорожье, Курской области и Кубани
Минобороны: ВСУ атаковали энергообъекты в Запорожье, Курской области и Кубани
ВСУ за прошедшие сутки вновь атаковали объекты российской энергетической инфраструктуры. Обложка © Life.ru / Шедеврум
Несмотря на договорённости между Россией и США о приостановке с 18 марта на 30 дней ударов по энергетическим объектам, киевские власти продолжают атаковать российскую инфраструктуру. В частности, киевским режимом были повреждены энергообъекты в Запорожской и Курской областях, а также на Кубани.
Так, в Запорожской области ночью 11 апреля дрон ВСУ повредил трансформатор на подстанции «Чубаревка», оставив без света около 1650 человек в пяти сёлах. В Краснодарском крае 12 апреля БПЛА ВСУ нарушил контактную сеть у станции Васюринская, из-за чего встали два пассажирских поезда.
В Курской области 11 апреля обстрел подстанции «Кондратовка» привёл к отключению линии 10 кВ, нарушив энергоснабжение промзоны Беловского района. В ночь на 12 апреля ещё один обстрел повредил линию 110 кВ «Белая – Рыбинские Буды», обесточив 19 400 жителей двух районов. Кроме того, 10 апреля на линии «Южная – Льгов» нашли обломки украинского дрона после сбоя в энергоснабжении.
Напомним, что 18 марта президент РФ Владимир Путин согласился на предложение США о начале 30-дневного перемирия с Киевом, которое охватывало удары по энергетическим объектам. Однако украинская сторона не проявила желания выполнять взятые на себя обязательства. В итоге ВСУ регулярно атакуют объекты российской энергетической инфраструктуры. Тем временем Россия передала США данные о нарушении Киевом моратория на удары по энергообъектам.