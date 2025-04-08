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Регион
8 апреля, 15:20

С 4 по 8 апреля Украина 32 раза нарушала «энергетическое» перемирие

Постпред Небензя: Удары по энергетике указывают на недоговороспособность Киева

Обложка © Kandinsky 3.1 / Life.ru

Обложка © Kandinsky 3.1 / Life.ru

Продолжающиеся атаки на российские энергетические объекты указывают на недоговороспособность киевского руководства и подтверждают невозможность достижения каких-либо соглашений с нынешними властями Украины. Об этом сообщил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании, посвящённом ситуации на Украине.

Дипломат напомнил, что согласно договорённости с новой американской администрацией, Россия с 18 марта воздерживается от ударов по энергетической инфраструктуре Украины. При этом режим Зеленского продолжает ежедневно обстреливать российские энергетические объекты.

ВСУ с момента «перемирия» ни на сутки не прекращали атаковать российские энергообъекты
ВСУ с момента «перемирия» ни на сутки не прекращали атаковать российские энергообъекты

«Только с 4 по 7 апреля таких атак было 32. Это лишний раз указывает на недоговороспособность нынешнего, потерявшего свою легитимность почти год назад украинского руководства и еще больше убеждает нас в том, что никакие договоренности с узурпировавшей власть в Киеве кликой невозможны», — указал Небензя.

Отметим, что лишь за прошедшие сутки Украина несколько раз нарушила 30-дневное «перемирие», и эта статистика пополняется ежедневно. В частности, на выходных украинские дроны атаковали энергообъект «Россетей» в Ростовской области, а также совершили удары по запрещённым объектам в Крыму, Воронежской и Брянской областях.

В Госдуме требуют пересмотреть условия моратория на удары по энергообъектам Украины
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Марина Фещенко
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