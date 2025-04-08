Продолжающиеся атаки на российские энергетические объекты указывают на недоговороспособность киевского руководства и подтверждают невозможность достижения каких-либо соглашений с нынешними властями Украины. Об этом сообщил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании, посвящённом ситуации на Украине.

Дипломат напомнил, что согласно договорённости с новой американской администрацией, Россия с 18 марта воздерживается от ударов по энергетической инфраструктуре Украины. При этом режим Зеленского продолжает ежедневно обстреливать российские энергетические объекты.

«Только с 4 по 7 апреля таких атак было 32. Это лишний раз указывает на недоговороспособность нынешнего, потерявшего свою легитимность почти год назад украинского руководства и еще больше убеждает нас в том, что никакие договоренности с узурпировавшей власть в Киеве кликой невозможны», — указал Небензя.