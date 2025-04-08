С 4 по 8 апреля Украина 32 раза нарушала «энергетическое» перемирие
Постпред Небензя: Удары по энергетике указывают на недоговороспособность Киева
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Продолжающиеся атаки на российские энергетические объекты указывают на недоговороспособность киевского руководства и подтверждают невозможность достижения каких-либо соглашений с нынешними властями Украины. Об этом сообщил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании, посвящённом ситуации на Украине.
Дипломат напомнил, что согласно договорённости с новой американской администрацией, Россия с 18 марта воздерживается от ударов по энергетической инфраструктуре Украины. При этом режим Зеленского продолжает ежедневно обстреливать российские энергетические объекты.
«Только с 4 по 7 апреля таких атак было 32. Это лишний раз указывает на недоговороспособность нынешнего, потерявшего свою легитимность почти год назад украинского руководства и еще больше убеждает нас в том, что никакие договоренности с узурпировавшей власть в Киеве кликой невозможны», — указал Небензя.
Отметим, что лишь за прошедшие сутки Украина несколько раз нарушила 30-дневное «перемирие», и эта статистика пополняется ежедневно. В частности, на выходных украинские дроны атаковали энергообъект «Россетей» в Ростовской области, а также совершили удары по запрещённым объектам в Крыму, Воронежской и Брянской областях.