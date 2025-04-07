За прошедшие сутки Украина шесть раз нарушила 30-дневное «перемирие»
Минобороны РФ: Украина за сутки шесть раз атаковала энергообъекты России
Украина за сутки шесть раз атаковала энергообъекты России. Фото © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek
За прошедшие сутки Вооружённые силы Украины (ВСУ) шесть раз атаковали энергетическую инфраструктуру РФ и нарушили договорённости о прекращении ударов по энергообъектам. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
«Киевский режим в нарушение российско-американских договорённостей о прекращении с 18 марта т. г. на 30 дней ударов по энергообъектам продолжает ежедневные односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре», — уточнили в ведомстве.
Ранее украинские дроны атаковали энергообъект «Россетей» под Ростовом. В результате атаки произошло отключение высоковольтной линии. По данным Минобороны РФ, ВСУ также совершили атаки по объектам в Крыму, Воронежской и Брянской областях.