Александр Овечкин
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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
7 апреля, 09:58

За прошедшие сутки Украина шесть раз нарушила 30-дневное «перемирие»

Минобороны РФ: Украина за сутки шесть раз атаковала энергообъекты России

Украина за сутки шесть раз атаковала энергообъекты России. Фото © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Украина за сутки шесть раз атаковала энергообъекты России. Фото © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

За прошедшие сутки Вооружённые силы Украины (ВСУ) шесть раз атаковали энергетическую инфраструктуру РФ и нарушили договорённости о прекращении ударов по энергообъектам. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Киевский режим в нарушение российско-американских договорённостей о прекращении с 18 марта т. г. на 30 дней ударов по энергообъектам продолжает ежедневные односторонние атаки по российской энергетической инфраструктуре», — уточнили в ведомстве.

ВСУ с момента «перемирия» ни на сутки не прекращали атаковать российские энергообъекты
ВСУ с момента «перемирия» ни на сутки не прекращали атаковать российские энергообъекты

Ранее украинские дроны атаковали энергообъект «Россетей» под Ростовом. В результате атаки произошло отключение высоковольтной линии. По данным Минобороны РФ, ВСУ также совершили атаки по объектам в Крыму, Воронежской и Брянской областях.

Алена Пенчугина
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