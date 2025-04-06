Минобороны назвало объекты энергетики в РФ, повреждённые ударами ВСУ
Минобороны: Объекты энергетики четырёх регионов повреждены ударами ВСУ
Ударами ВСУ повреждены энергообъекты в ряде регионов РФ. Обложка © Life.ru / Шедеврум
В Минобороны России сообщили, что удары ВСУ повредили энергетические объекты в нескольких регионах. По данным ведомства, 5 апреля в Крыму украинский беспилотник в 06:43 по московскому времени вывел из строя высоковольтную линию ГУП РК «Крымэнерго» между Островской и Ковыльным. В тот же день в Брянской области в 12:52 дрон атаковал энергообъект «Хвощевская» компании «Брянскэнерго», оставив без света жителей Севского района. Чуть позже, в 14:20, ещё один ударный БПЛА повредил другую высоковольтную линию того же филиала, снова обесточив часть потребителей в том же районе.
Ведомство уточнило, что в 14:53 того же дня повторная атака дрона на линию «Брянскэнерго» привела к обрыву провода и отключению света в Суземском районе. В Ростовской области 6 апреля в 01:16 БПЛА ударил по объекту «Ростовская» филиала «Россети», отключив высоковольтную линию. В Воронежской области утром 6 апреля в 06:05 дрон повредил газопровод низкого давления «Газпром газораспределение Воронеж», а в 07:43 ещё один удар нарушил работу аналогичного газопровода в регионе.
Напомним, что 18 марта президент России Владимир Путин одобрил предложение США о начале 30-дневного перемирия с Киевом, которое касалось атак на объекты энергетической инфраструктуры. Однако украинская сторона не проявила готовности соблюдать данные обязательства. Ярким примером этого стало двойное нападение на ГИС «Суджа» 28 марта, в результате которого станция была почти полностью разрушена. С тех пор Киев продолжает регулярно осуществлять удары.