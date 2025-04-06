Минобороны назвало объекты энергетики в РФ, повреждённые ударами ВСУ

В Минобороны России сообщили, что удары ВСУ повредили энергетические объекты в нескольких регионах. По данным ведомства, 5 апреля в Крыму украинский беспилотник в 06:43 по московскому времени вывел из строя высоковольтную линию ГУП РК «Крымэнерго» между Островской и Ковыльным. В тот же день в Брянской области в 12:52 дрон атаковал энергообъект «Хвощевская» компании «Брянскэнерго», оставив без света жителей Севского района. Чуть позже, в 14:20, ещё один ударный БПЛА повредил другую высоковольтную линию того же филиала, снова обесточив часть потребителей в том же районе.