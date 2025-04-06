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6 апреля, 10:03

ВСУ с момента «перемирия» ни на сутки не прекращали атаковать российские энергообъекты

ВСУ ни на сутки не прекращали атаковать российские энергообъекты

ВСУ ни на сутки не прекращали атаковать российские энергообъекты. Обложка © Life.ru / Шедеврум

ВСУ ни на сутки не прекращали атаковать российские энергообъекты. Обложка © Life.ru / Шедеврум

В Минобороны России заявили, что ВСУ ни на день не останавливали удары по энергетическим объектам страны. По данным ведомства, несмотря на объявление Зеленским о якобы соблюдении Киевом договорённости о прекращении атак на российскую инфраструктуру с 18 марта, на практике обстрелы продолжались беспрерывно.

Напомним, что 18 марта президент России Владимир Путин одобрил предложение США о начале 30-дневного перемирия с Киевом, которое касалось атак на объекты энергетической инфраструктуры. Однако украинская сторона не проявила готовности соблюдать данные обязательства. Ярким примером этого стало двойное нападение на ГИС «Суджа» 28 марта, в результате которого станция была почти полностью разрушена. С тех пор Киев продолжает регулярно осуществлять удары.

Украинские формирования семь раз за сутки атаковали объекты энергетики России
Украинские формирования семь раз за сутки атаковали объекты энергетики России
Оксана Попова
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