ВСУ с момента «перемирия» ни на сутки не прекращали атаковать российские энергообъекты

В Минобороны России заявили, что ВСУ ни на день не останавливали удары по энергетическим объектам страны. По данным ведомства, несмотря на объявление Зеленским о якобы соблюдении Киевом договорённости о прекращении атак на российскую инфраструктуру с 18 марта, на практике обстрелы продолжались беспрерывно.