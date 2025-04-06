Вооружённые силы Украины за сутки семь раз нанесли удары по объектам энергетической системы России, сообщили в Минобороны. Там отметили, что атаки произошли в течение прошедших 24 часов.

Напомним, что днём ранее ВСУ 14 раз атаковали объекты российской энергетики, чем кратно нарастили количество атак по энергоинфраструктуре несмотря на договор. Владимир Зеленский продолжает активно игнорировать все заявления и взятые на себя обязательства.