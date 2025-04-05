ВСУ снова закрыли глаза на договор и 14 раз за сутки атаковали объекты энергетики России
МО: Киев кратно нарастил атаки по энергетике РФ, несмотря на слова Зеленского
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Украинская армия за сутки 14 раз атаковала объекты российской энергетики, чем кратно нарастила количество атак по энергоинфраструктуре несмотря на договор. Владимир Зеленский продолжает активно игнорировать все заявления и взятые на себя обязательства, заявили в Минобороны РФ.
«За прошедшие сутки ВСУ совершили 14 атак на российскую энергетическую инфраструктуру», — сообщили в военном ведомстве, уточнив, что объекты повреждены в Брянской, Белгородской, Смоленской, Липецкой, Херсонской и Воронежской областях.
Таким образом, с утра пятницы, 4 апреля, киевский режим, несмотря на заявления перед американской стороной, значительно увеличил количество односторонних ударов с использованием БПЛА и артиллерийских боеприпасов по инфраструктуре российских регионов.
Напомним, что 18 марта президент России Владимир Путин одобрил предложение США о начале 30-дневного перемирия с Киевом, которое касалось атак на объекты энергетической инфраструктуры. Однако украинская сторона не проявила готовности соблюдать данные обязательства. Ярким примером этого стало двойное нападение на ГИС «Суджа» 28 марта, в результате которого станция была почти полностью разрушена. С тех пор Киев продолжает регулярно осуществлять удары.