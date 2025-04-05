Украинская армия за сутки 14 раз атаковала объекты российской энергетики, чем кратно нарастила количество атак по энергоинфраструктуре несмотря на договор. Владимир Зеленский продолжает активно игнорировать все заявления и взятые на себя обязательства, заявили в Минобороны РФ.

«За прошедшие сутки ВСУ совершили 14 атак на российскую энергетическую инфраструктуру», — сообщили в военном ведомстве, уточнив, что объекты повреждены в Брянской, Белгородской, Смоленской, Липецкой, Херсонской и Воронежской областях.