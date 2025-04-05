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Регион
5 апреля, 10:47

ВСУ снова закрыли глаза на договор и 14 раз за сутки атаковали объекты энергетики России

МО: Киев кратно нарастил атаки по энергетике РФ, несмотря на слова Зеленского

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Украинская армия за сутки 14 раз атаковала объекты российской энергетики, чем кратно нарастила количество атак по энергоинфраструктуре несмотря на договор. Владимир Зеленский продолжает активно игнорировать все заявления и взятые на себя обязательства, заявили в Минобороны РФ.

«За прошедшие сутки ВСУ совершили 14 атак на российскую энергетическую инфраструктуру», — сообщили в военном ведомстве, уточнив, что объекты повреждены в Брянской, Белгородской, Смоленской, Липецкой, Херсонской и Воронежской областях.

Таким образом, с утра пятницы, 4 апреля, киевский режим, несмотря на заявления перед американской стороной, значительно увеличил количество односторонних ударов с использованием БПЛА и артиллерийских боеприпасов по инфраструктуре российских регионов.

Украина шесть раз за сутки нарушила «энергетическое перемирие», атаковав российские объекты
Украина шесть раз за сутки нарушила «энергетическое перемирие», атаковав российские объекты

Напомним, что 18 марта президент России Владимир Путин одобрил предложение США о начале 30-дневного перемирия с Киевом, которое касалось атак на объекты энергетической инфраструктуры. Однако украинская сторона не проявила готовности соблюдать данные обязательства. Ярким примером этого стало двойное нападение на ГИС «Суджа» 28 марта, в результате которого станция была почти полностью разрушена. С тех пор Киев продолжает регулярно осуществлять удары.

Наталья Афонина
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