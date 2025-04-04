Украина шесть раз за сутки нарушила «энергетическое перемирие», атаковав российские объекты
Минобороны РФ: Киев 6 раз за сутки атаковал российские энергообъекты
Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов
Шесть раз в течение прошедших суток киевский режим нарушил «энергетическое перемирие», атаковав объекты на территории России. Об этом 4 апреля сообщает Министерство обороны РФ.
Первая атака пришлась по Брянской области. 3 апреля в 23:28 мск украинский дрон ударил по газопроводу низкого давления в посёлке Белая Берёзка Трубчевского района. В результате пришлось прекратить газоснабжение абонентов.
Спустя чуть более часа ещё один дрон ударил по внутреннему газопроводу низкого давления МУП «Жилкомсервис города Трубчевска». Это также привело к прекращению газоснабжения.
В Тамбовской области около пяти утра 4 апреля БПЛА повредил распределительный надземный стальной газопровод низкого давления АО «Газпром газораспределение Тамбов» в Котовске. Была прекращена подача газа.
Четвёртая атака вновь пришлась по Брянской области. В 07:10 ВСУ обстреляли энергообъект филиала ПАО «Россети Центр — «Брянскэнерго». Десятки бытовых потребителей в Климовском районе остались без электричества.
Через час дрон атаковал энергообъект ПАО «Россети Центр — «Липецкэнерго» в Новониколаевке, лишив электроснабжения жителей Липецкого района.
Украинские войска уже более двух недель ежедневно нарушаю принятые на себя обязательства и атакуют российскую энергоинфраструктуру, констатировали в Минобороны.
Напомним, что 18 марта президент РФ Владимир Путин принял предложение США начать взаимное с Киевом 30-дневное перемирие, которое распространяется на удары по объектам энергоструктуры. Украинская сторона не стала обременять себя выполнением взятых обязательств — одним из ярких примеров демонстрации «договороспособности» киевского режима стал двойной удар по ГИС «Суджа» 28 марта, практически полностью её уничтоживший. С тех пор Киев продолжает регулярно наносить удары.