Украина шесть раз за сутки нарушила «энергетическое перемирие», атаковав российские объекты

Шесть раз в течение прошедших суток киевский режим нарушил «энергетическое перемирие», атаковав объекты на территории России. Об этом 4 апреля сообщает Министерство обороны РФ.

Первая атака пришлась по Брянской области. 3 апреля в 23:28 мск украинский дрон ударил по газопроводу низкого давления в посёлке Белая Берёзка Трубчевского района. В результате пришлось прекратить газоснабжение абонентов.

Спустя чуть более часа ещё один дрон ударил по внутреннему газопроводу низкого давления МУП «Жилкомсервис города Трубчевска». Это также привело к прекращению газоснабжения.

В Тамбовской области около пяти утра 4 апреля БПЛА повредил распределительный надземный стальной газопровод низкого давления АО «Газпром газораспределение Тамбов» в Котовске. Была прекращена подача газа.

Четвёртая атака вновь пришлась по Брянской области. В 07:10 ВСУ обстреляли энергообъект филиала ПАО «Россети Центр — «Брянскэнерго». Десятки бытовых потребителей в Климовском районе остались без электричества.

Через час дрон атаковал энергообъект ПАО «Россети Центр — «Липецкэнерго» в Новониколаевке, лишив электроснабжения жителей Липецкого района.