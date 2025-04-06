Дроны ВСУ атаковали энергообъект «Россетей» под Ростовом
МО РФ: Беспилотники ВСУ атаковали энергообъект «Россетей» в Ростовской области
Беспилотник. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic
Беспилотники Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Ростовской области атаковали энергетический объект филиала ПАО «Россети» — Ростовское ПМЭС. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
«6 апреля в 01.16 в результате атаки украинского БПЛА по энергообъекту Ростовская (филиал ПАО «Россети» – Ростовское ПМЭС) произошло отключение высоковольтной линии», — указано в сообщении оборонного ведомства.
Напомним, ранее Минобороны назвало объекты энергетики в России, повреждённые ударами ВСУ. По данным оборонного ведомства, украинские войска совершили атаки по объектам в Крыму, Воронежской, Брянской и Ростовской областях. В последней, в частности, силы ПВО РФ сбили дроны ВСУ в Ростове-на-Дону, Аксайском, Мясниковском, Октябрьском сельском районах. Обошлось без пострадавших.