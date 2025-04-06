Силы ПВО отразили атаку украинских беспилотников на Ростов и область

Средства противовоздушной обороны отразили воздушную атаку ВСУ на Ростовскую область, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь.

«Ночью силы и средства противовоздушной обороны отразили воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Ростове-на-Дону, Аксайском, Мясниковском, Октябрьском сельском районах», — написал Слюсарь в телеграм-канале, уточнив, что, предварительно, пострадавших в результате атаки нет.

Сейчас оперативные службы проверяют информацию о падении обломков на административное здание и хозпостройки в Пролетарском районе Ростова.