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6 апреля, 02:13

Силы ПВО отразили атаку украинских беспилотников на Ростов и область

Слюсарь: Силы ПВО уничтожили беспилотники ВСУ в Ростове и области

Средства противовоздушной обороны отразили воздушную атаку ВСУ на Ростовскую область, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь.

«Ночью силы и средства противовоздушной обороны отразили воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Ростове-на-Дону, Аксайском, Мясниковском, Октябрьском сельском районах», — написал Слюсарь в телеграм-канале, уточнив, что, предварительно, пострадавших в результате атаки нет.

Сейчас оперативные службы проверяют информацию о падении обломков на административное здание и хозпостройки в Пролетарском районе Ростова.

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Напомним, жители области услышали звуки пролëта БПЛА и мощных взрывов в начале второго часа ночи. По предварительным данным, силами противовоздушной обороны было уничтожено около десяти воздушных целей.

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Telegram / Минобороны России

Артур Лапсаков
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