Силы ПВО отразили атаку украинских беспилотников на Ростов и область
Слюсарь: Силы ПВО уничтожили беспилотники ВСУ в Ростове и области
Средства противовоздушной обороны отразили воздушную атаку ВСУ на Ростовскую область, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь.
«Ночью силы и средства противовоздушной обороны отразили воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Ростове-на-Дону, Аксайском, Мясниковском, Октябрьском сельском районах», — написал Слюсарь в телеграм-канале, уточнив, что, предварительно, пострадавших в результате атаки нет.
Сейчас оперативные службы проверяют информацию о падении обломков на административное здание и хозпостройки в Пролетарском районе Ростова.
Напомним, жители области услышали звуки пролëта БПЛА и мощных взрывов в начале второго часа ночи. По предварительным данным, силами противовоздушной обороны было уничтожено около десяти воздушных целей.
Telegram / Минобороны России