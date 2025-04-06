Украинские беспилотники совершили налёт на Ростовскую область
В ночь на 6 апреля жители Ростовской области сообщили о массированной атаке украинских беспилотников. По данным SHOT, звуки пролëта БПЛА и мощных взрывов были слышны в начале второго часа ночи.
Украинские беспилотники атакуют Ростовскую область. Видео © Telegram / SHOT
Атака затронула не только Ростов-на-Дону, но и близлежащие города — Аксай и Новочеркасск. По предварительным данным, силами противовоздушной обороны было уничтожено около десяти воздушных целей.
Напомним, 4 апреля средства противовоздушной обороны Вооружённых сил России отразили атаку БПЛА в Неклиновском районе Ростовской области. Атака обошлась без пострадавших.
flickr / James Blackmore