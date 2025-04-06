Украинские беспилотники совершили налёт на Ростовскую область

В ночь на 6 апреля жители Ростовской области сообщили о массированной атаке украинских беспилотников. По данным SHOT , звуки пролëта БПЛА и мощных взрывов были слышны в начале второго часа ночи.

Атака затронула не только Ростов-на-Дону, но и близлежащие города — Аксай и Новочеркасск. По предварительным данным, силами противовоздушной обороны было уничтожено около десяти воздушных целей.