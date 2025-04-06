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Регион
6 апреля, 00:00
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Украинские беспилотники совершили налёт на Ростовскую область

В ночь на 6 апреля жители Ростовской области сообщили о массированной атаке украинских беспилотников. По данным SHOT, звуки пролëта БПЛА и мощных взрывов были слышны в начале второго часа ночи.

Украинские беспилотники атакуют Ростовскую область. Видео © Telegram / SHOT

Атака затронула не только Ростов-на-Дону, но и близлежащие города — Аксай и Новочеркасск. По предварительным данным, силами противовоздушной обороны было уничтожено около десяти воздушных целей.

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Напомним, 4 апреля средства противовоздушной обороны Вооружённых сил России отразили атаку БПЛА в Неклиновском районе Ростовской области. Атака обошлась без пострадавших.

Обложка ©

flickr / James Blackmore

Артём Гапоненко
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