Средства ПВО сбили БПЛА в Неклиновском районе Ростовской области

Средства противовоздушной обороны Вооружённых сил России отразили атаку БПЛА на Ростовскую область. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.

«Этой ночью силы и средства противовоздушной обороны отразили воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Неклиновском районе», — написал врио губернатора в Telegram-канале.

Слюсарь также уточнил, что, по предварительным данным, атака обошлась без пострадавших. Разрушений на земле также не зарегистрировали.