Средства ПВО сбили БПЛА в Неклиновском районе Ростовской области
Средства противовоздушной обороны Вооружённых сил России отразили атаку БПЛА на Ростовскую область. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.
«Этой ночью силы и средства противовоздушной обороны отразили воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Неклиновском районе», — написал врио губернатора в Telegram-канале.
Слюсарь также уточнил, что, по предварительным данным, атака обошлась без пострадавших. Разрушений на земле также не зарегистрировали.
К несчастью, атака украинских дронов на Брянскую область этой ночью не обошлась без трагедии. В посёлке Белая Берёзка Трубчевского района осколочные ранения получили два мирных жителя, один из которых скончался в больнице.
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