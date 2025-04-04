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4 апреля, 03:11

Средства ПВО сбили БПЛА в Неклиновском районе Ростовской области

Средства противовоздушной обороны Вооружённых сил России отразили атаку БПЛА на Ростовскую область. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.

«Этой ночью силы и средства противовоздушной обороны отразили воздушную атаку врага, уничтожив БПЛА в Неклиновском районе»,написал врио губернатора в Telegram-канале.

Слюсарь также уточнил, что, по предварительным данным, атака обошлась без пострадавших. Разрушений на земле также не зарегистрировали.

Над Таганрогом прогремела серия взрывов от работы ПВО
Над Таганрогом прогремела серия взрывов от работы ПВО

К несчастью, атака украинских дронов на Брянскую область этой ночью не обошлась без трагедии. В посёлке Белая Берёзка Трубчевского района осколочные ранения получили два мирных жителя, один из которых скончался в больнице.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / SuriPics168

Лия Мурадьян
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