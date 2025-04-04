Великий пост
Специальная военная операция (СВО)
Магнитные бури

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
4 апреля, 00:52

Один человек погиб и один пострадал под Брянском из-за атаки украинских БПЛА

Атака украинских беспилотников на Брянскую область не обошлась без трагедии. В посёлке Белая Берёзка Трубчевского района осколочные ранения получили два мирных жителя, один из которых скончался. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Пострадавшие были оперативно доставлены в районную больницу. К сожалению, один из пострадавших, мужчина погиб»,написал глава региона в Telegram-канале.

Кроме этого из-за сброса взрывных устройств ВСУ в многоквартирном доме выбило окна и повредило балкон. Также повреждения получили несколько автомобилей.

Над Таганрогом прогремела серия взрывов от работы ПВО
Над Таганрогом прогремела серия взрывов от работы ПВО

Губернатор добавил, что обход территории продолжится в светлое время суток. А пока граждан просят быть бдительными и соблюдать необходимые правила безопасности.

Также в ночь на 4 апреля серия взрывов прогремела над Липецком на фоне угрозы атаки БПЛА и работе ПВО. Кроме этого мэр столицы Сергей Собянин сообщил об отражении атаки летевшего на Москву беспилотника.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Происшествия
  • Брянская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar