Один человек погиб и один пострадал под Брянском из-за атаки украинских БПЛА

Атака украинских беспилотников на Брянскую область не обошлась без трагедии. В посёлке Белая Берёзка Трубчевского района осколочные ранения получили два мирных жителя, один из которых скончался. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«Пострадавшие были оперативно доставлены в районную больницу. К сожалению, один из пострадавших, мужчина погиб», — написал глава региона в Telegram-канале.

Кроме этого из-за сброса взрывных устройств ВСУ в многоквартирном доме выбило окна и повредило балкон. Также повреждения получили несколько автомобилей.

Губернатор добавил, что обход территории продолжится в светлое время суток. А пока граждан просят быть бдительными и соблюдать необходимые правила безопасности.