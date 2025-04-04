Один человек погиб и один пострадал под Брянском из-за атаки украинских БПЛА
Атака украинских беспилотников на Брянскую область не обошлась без трагедии. В посёлке Белая Берёзка Трубчевского района осколочные ранения получили два мирных жителя, один из которых скончался. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«Пострадавшие были оперативно доставлены в районную больницу. К сожалению, один из пострадавших, мужчина погиб», — написал глава региона в Telegram-канале.
Кроме этого из-за сброса взрывных устройств ВСУ в многоквартирном доме выбило окна и повредило балкон. Также повреждения получили несколько автомобилей.
Губернатор добавил, что обход территории продолжится в светлое время суток. А пока граждан просят быть бдительными и соблюдать необходимые правила безопасности.
Также в ночь на 4 апреля серия взрывов прогремела над Липецком на фоне угрозы атаки БПЛА и работе ПВО. Кроме этого мэр столицы Сергей Собянин сообщил об отражении атаки летевшего на Москву беспилотника.
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