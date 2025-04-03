Над Липецком прогремели взрывы от работы ПВО
Не менее пяти громких взрывов прогремело на окраине Липецка, пишет SHOT. Как сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, идёт работа ПВО и средств подавления.
Также о громких звуках в небе сообщили жители села Косыревка (около 3 км от Липецка). Глава области напомнил, что при обнаружении упавшего БПЛА или его фрагментов к ним нельзя подходить и трогать их.
Ранее об ударах по пяти населённым пунктам сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Пострадали автомобили, но жертв среди людей удалось избежать.
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