Над Липецком прогремели взрывы от работы ПВО

Не менее пяти громких взрывов прогремело на окраине Липецка, пишет SHOT. Как сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, идёт работа ПВО и средств подавления.

Также о громких звуках в небе сообщили жители села Косыревка (около 3 км от Липецка). Глава области напомнил, что при обнаружении упавшего БПЛА или его фрагментов к ним нельзя подходить и трогать их.