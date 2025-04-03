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3 апреля, 19:31

ВСУ нанесли удары по пяти населённым пунктам Белгородской области

ВСУ атаковли Белгородскую область. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

ВСУ атаковли Белгородскую область. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Вооружённые силы Украины нанесли удары по пяти населённым пунктам Белгородской области, включая Шебекинский и Грайворонский округа. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, жертв среди граждан удалось избежать.

В Шебекинском округе повреждена надворная постройка. В самом городе Шебекино упавший дрон выбил окна на предприятии и повредил два припаркованных автомобиля.

В Грайворонском округе атаке подверглись транспортные средства — в селе Головчино дрон повредил грузовую ГАЗель, а в хуторе Масычево на территории сельхозпредприятия пострадали два легковых автомобиля. В Белгородском районе FPV-дрон атаковал частный дом в посёлке Малиновка, повредив кровлю здания.

Остывающие тела солдат ВСУ попали в объектив камеры дрона на границе под Белгородом
Остывающие тела солдат ВСУ попали в объектив камеры дрона на границе под Белгородом

Ранее военблогер сообщил об очередной попытке ВСУ прорваться через окружение в Белгородской области. Однако она вновь закончилась неудачей для противника.

Артём Гапоненко
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