Военблогер сообщил о попытке ВСУ прорваться через окружение в Белгородской области

Бойцы Вооружённых сил Украины предприняли очередную попытку прорыва из окружения в Белгородской области. Об этом заявил военный корреспондент Владимир Романов.

По данным Романова, противник попал в окружение в приграничной зоне, после чего часть бойцов попыталась пойти на прорыв и потерпела поражение. Сегодня ранним утром последовала повторная попытка.

«Пытаются (...) выйти, но сразу кончаются прямо на выходе», — сказал он.