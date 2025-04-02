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Регион
2 апреля, 06:54

Военблогер сообщил о попытке ВСУ прорваться через окружение в Белгородской области

Военкор Романов заявил о попытках ВСУ прорваться из окружения в Белгородчине

Бойцы Вооружённых сил Украины предприняли очередную попытку прорыва из окружения в Белгородской области. Об этом заявил военный корреспондент Владимир Романов.

По данным Романова, противник попал в окружение в приграничной зоне, после чего часть бойцов попыталась пойти на прорыв и потерпела поражение. Сегодня ранним утром последовала повторная попытка.

«Пытаются (...) выйти, но сразу кончаются прямо на выходе», — сказал он.

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А ранее Life.ru писал, что российские войска не позволили ВСУ занять село Демидовка в Белгородской области, оттеснив украинских солдат в Сумскую область. Около семи групп противника по 15 человек находились в непосредственной близости к российской границе и за сутки предприняли четыре контратаки.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / hurricanehank

Мария Любицкая
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