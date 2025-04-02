Российские зенитчики уничтожили почти сотню дронов ВСУ над тремя регионами РФ

В ночь на 2 апреля российские силы ПВО перехватили 93 дрона ВС Украины над тремя регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Большинство из них, а именно 87 дронов, были нейтрализованы в Курской области. Ещё четыре БПЛА удалось сбить в воздушном пространстве Ростовской области, а два других — над Белгородской.