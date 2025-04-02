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Регион
2 апреля, 04:28

Российские зенитчики уничтожили почти сотню дронов ВСУ над тремя регионами РФ

В ночь на 2 апреля российские силы ПВО перехватили 93 дрона ВС Украины над тремя регионами страны. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Большинство из них, а именно 87 дронов, были нейтрализованы в Курской области. Ещё четыре БПЛА удалось сбить в воздушном пространстве Ростовской области, а два других — над Белгородской.

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Беспилотник ВСУ упал на крышу курской многоэтажки, жильцов эвакуировали

Напомним, что в результате падения обломков украинских БПЛА вблизи многоэтажек в Таганроге пострадали два человека. В городе введён режим чрезвычайной ситуации.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

Тимур Хингеев
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