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Регион
1 апреля, 23:13

Беспилотник ВСУ упал на крышу курской многоэтажки, жильцов эвакуировали

Последствия падения БПЛА. Обложка © Telegram / Александр Хинштейн

Последствия падения БПЛА. Обложка © Telegram / Александр Хинштейн

Беспилотники ВС Украины атаковали Курск в ночь на 2 апреля. Обломки одного из сбитых дронов рухнули на крышу многоквартирного дома в самом центре города, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. По словам чиновника, никто не пострадал, но в целях безопасности 60 жильцов были эвакуированы на время работы пиротехников.

«На месте по моему поручению находится глава Курска Игорь Куцак. Работают МЧС и дежурные службы. Всем жителям оказывается необходимая помощь», — отметил Хинштейн.

Губернатор предупредил, что атака на регион продолжается. Он призвал курян сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.

Пожар охватил двор многоэтажки в Таганроге после падения обломков БПЛА
Пожар охватил двор многоэтажки в Таганроге после падения обломков БПЛА

А ранее украинские беспилотники атаковали и Ростовскую область. В результате падения обломков сбитых БПЛА повреждены два многоэтажных здания в Таганроге. Также известно о двух пострадавших. В городе введён режим ЧС.

Тимур Хингеев
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