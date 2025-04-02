Беспилотник ВСУ упал на крышу курской многоэтажки, жильцов эвакуировали

Беспилотники ВС Украины атаковали Курск в ночь на 2 апреля. Обломки одного из сбитых дронов рухнули на крышу многоквартирного дома в самом центре города, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. По словам чиновника, никто не пострадал, но в целях безопасности 60 жильцов были эвакуированы на время работы пиротехников.