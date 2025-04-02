Беспилотник ВСУ упал на крышу курской многоэтажки, жильцов эвакуировали
Последствия падения БПЛА. Обложка © Telegram / Александр Хинштейн
Беспилотники ВС Украины атаковали Курск в ночь на 2 апреля. Обломки одного из сбитых дронов рухнули на крышу многоквартирного дома в самом центре города, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн. По словам чиновника, никто не пострадал, но в целях безопасности 60 жильцов были эвакуированы на время работы пиротехников.
«На месте по моему поручению находится глава Курска Игорь Куцак. Работают МЧС и дежурные службы. Всем жителям оказывается необходимая помощь», — отметил Хинштейн.
Губернатор предупредил, что атака на регион продолжается. Он призвал курян сохранять спокойствие и соблюдать меры безопасности.
А ранее украинские беспилотники атаковали и Ростовскую область. В результате падения обломков сбитых БПЛА повреждены два многоэтажных здания в Таганроге. Также известно о двух пострадавших. В городе введён режим ЧС.