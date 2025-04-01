Слюсарь: Беспилотники ВСУ повредили два многоквартирных дома в Таганроге

Беспилотники Вооружённых сил Украины повредили два многоквартирных дома на улице Лизы Чайкиной в Таганроге. О последствиях вечерней атаки сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

«На место выехали оперативные службы. Информация о последствиях атаки и пострадавших уточняется», — говорится в посте.