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Регион
1 апреля, 20:15

Слюсарь: Беспилотники ВСУ повредили два многоквартирных дома в Таганроге

Беспилотники Вооружённых сил Украины повредили два многоквартирных дома на улице Лизы Чайкиной в Таганроге. О последствиях вечерней атаки сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

«На место выехали оперативные службы. Информация о последствиях атаки и пострадавших уточняется», — говорится в посте.

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Напомним, что взрывы раздались над Таганрогом поздним вечером 1 апреля. По словам очевидцев, сбитые дроны были начинены поражающими элементами. Во дворе одного из домов начался пожар.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Tymonko Galyna

Тимур Хингеев
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