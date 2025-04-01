Пожар охватил двор многоэтажки в Таганроге после падения обломков БПЛА

Обломки одного из уничтоженных над Таганрогом украинских беспилотников рухнули во дворе многоквартирного дома. На месте падения фрагментов БПЛА начался пожар, пишет SHOT.

По словам очевидцев, дрон был начинён поражающими элементами. В результате инцидента многоэтажка осталась без остекления, а многие припаркованные машины получили повреждения.

Пожар на месте падения обломков БПЛА. Видео © Telegram / SHOT