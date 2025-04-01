Взрывы прогремели над портом Таганрога, силы ПВО отражают воздушную атаку
SHOT: В порту Таганрога прогремели взрывы, сработала система ПВО
Серия взрывов прогремела над Таганрогом в Ростовской области, сообщил SHOT. По предварительным данным, в районе городского порта сработали системы противовоздушной обороны, которые отразили воздушную атаку.
Очевидцы сообщили Telegram-каналу, что видели в небе яркие вспышки, а взрывов было от двух до шести. Громкие звуки были слышны не только в городе, но и в соседних населённых пунктах — хуторе Красный Десант и селе Новобессергеневка.
Информация о возможных разрушениях или пострадавших пока отсутствует. В области объявлена опасность атаки БПЛА.
Напомним, что за минувшие сутки украинские боевики дважды атаковали объекты российской энергетической инфраструктуры, несмотря на мораторий. Ударам подверглись электроподстанция в Запорожской области и подстанция в Белгородской области.
Shutterstock / FOTODOM / ID1974