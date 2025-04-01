Взрывы прогремели над портом Таганрога, силы ПВО отражают воздушную атаку

Серия взрывов прогремела над Таганрогом в Ростовской области, сообщил SHOT. По предварительным данным, в районе городского порта сработали системы противовоздушной обороны, которые отразили воздушную атаку.

Очевидцы сообщили Telegram-каналу, что видели в небе яркие вспышки, а взрывов было от двух до шести. Громкие звуки были слышны не только в городе, но и в соседних населённых пунктах — хуторе Красный Десант и селе Новобессергеневка.

Информация о возможных разрушениях или пострадавших пока отсутствует. В области объявлена опасность атаки БПЛА.