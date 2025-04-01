ВСУ дважды за сутки ударили по инфраструктуре РФ на фоне «перемирия»

За прошедшие сутки ВСУ дважды атаковали объекты российской энергетической инфраструктуры, несмотря на договорённость о взаимном прекращении ударов по таким объектам.

Так, в 10.08 31 марта Киев атаковал электроподстанцию в электроподстанцию Запорожской области. Дрон не менее 4 раз сбросил боеприпасы, в результате без света остались жители двух населённых пунктов Токмаковского района.

Также в 11.38 вражеский БПЛА ударил по комплектной трансформаторной подстанции в Смородино Белгородской области. Произошло отключение высоковольтной линии 10 кВ, более 1200 потребителей Грайворонского района остались без света.