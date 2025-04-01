ВСУ дважды за сутки ударили по инфраструктуре РФ на фоне «перемирия»
ВСУ за сутки дважды атаковали объекты российской энергетической инфраструктуры
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За прошедшие сутки ВСУ дважды атаковали объекты российской энергетической инфраструктуры, несмотря на договорённость о взаимном прекращении ударов по таким объектам.
Так, в 10.08 31 марта Киев атаковал электроподстанцию в электроподстанцию Запорожской области. Дрон не менее 4 раз сбросил боеприпасы, в результате без света остались жители двух населённых пунктов Токмаковского района.
Также в 11.38 вражеский БПЛА ударил по комплектной трансформаторной подстанции в Смородино Белгородской области. Произошло отключение высоковольтной линии 10 кВ, более 1200 потребителей Грайворонского района остались без света.
«Таким образом, вне зависимости от своих публичных заявлений о поддержке российско-американских договорённостей по поэтапному урегулированию конфликта на Украине, киевский режим продолжает ежедневно в одностороннем порядке наносить удары по энергообъектам России», — заявили в Минобороны РФ.
Напомним, 18 марта президент РФ Владимир Путин принял предложение США начать взаимное с Киевом 30-дневное перемирие, которое распространяется на удары по объектам энергоструктуры. Украинская сторона не стала обременять себя выполнением взятых обязательств — одним из ярких примеров демонстрации «договороспособности» киевского режима стал двойной удар по ГИС «Суджа» 28 марта, практически полностью её уничтоживший. Киев продолжает ежедневно наносить удары. Так, 30 марта Киев осуществил два удара по энергетическим объектам в Брянской области.