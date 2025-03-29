Минобороны: ВСУ фактически разрушили газоизмерительную станцию «Суджа»
Газоизмерительная станция (ГИС) «Суджа» пришла в негодность, когда украинские ВС нанесли по ней очередной удар с использованием РСЗО HIMARS. Об этом сообщили в Минобороны России.
28 марта около 10:20 по Москве ВСУ атаковали ГИС «Суджа» реактивными снарядами РСЗО HIMARS. После попадания на энергообъекте вспыхнул пожар, который фактически уничтожил его, пояснили ведомстве.
Напомним, что в результате удара украинской армии ГИС «Суджа» понесла колоссальный урон. В Минобороны тогда заявили, что объект практически полностью уничтожен. В России призвали в тройном объёме ответить Украине за эту атаку, а в МИД РФ заявили, что отношение к нему имеют Франция и Британия.
Минобороны России