Землетрясение в Таиланде
Великий пост
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
29 марта, 13:59

Минобороны: ВСУ фактически разрушили газоизмерительную станцию «Суджа»

Газоизмерительная станция (ГИС) «Суджа» пришла в негодность, когда украинские ВС нанесли по ней очередной удар с использованием РСЗО HIMARS. Об этом сообщили в Минобороны России.

28 марта около 10:20 по Москве ВСУ атаковали ГИС «Суджа» реактивными снарядами РСЗО HIMARS. После попадания на энергообъекте вспыхнул пожар, который фактически уничтожил его, пояснили ведомстве.

Новак сообщил, что восстановление ГИС «Суджа» потребует много времени
Новак сообщил, что восстановление ГИС «Суджа» потребует много времени

Напомним, что в результате удара украинской армии ГИС «Суджа» понесла колоссальный урон. В Минобороны тогда заявили, что объект практически полностью уничтожен. В России призвали в тройном объёме ответить Украине за эту атаку, а в МИД РФ заявили, что отношение к нему имеют Франция и Британия.

Обложка ©

Минобороны России

Владимир Озеров
  • Новости
  • ВСУ
  • Ситуация в Курской области
  • Минобороны РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar