Новак сообщил, что восстановление ГИС «Суджа» потребует много времени
Газоизмерительная станция «Суджа» в Курской области, ставшая целью атаки украинских боевиков, понесла значительные убытки. Об этом сообщил зампредседателя правительства России Александр Новак в среду, 26 марта.
«Станция получила серьезные повреждения. В настоящее время проводится оценка ущерба,» – отметил он.
Вице-премьер добавил, что восстановление ГИС «Суджа» займет значительное время.
Напомним, что в ночь на 21 марта украинские вооруженные силы нанесли удар по газоизмерительной станции «Суджа», что привело к возникновению пожара. К счастью, в результате удара никто не пострадал. В Министерстве обороны России назвали подрыв преднамеренной провокацией со стороны киевского режима. По факту подрыва ГИС «Суджа» следственные органы начали уголовное дело о теракте. В Кремле, комментируя действия ВСУ, подчеркнули, что нарушение Киевом условий прекращения атак на объекты энергетической инфраструктуры говорит о том, что украинским властям нельзя доверять.
Life.ru / Шедеврум