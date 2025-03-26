Напомним, что в ночь на 21 марта украинские вооруженные силы нанесли удар по газоизмерительной станции «Суджа», что привело к возникновению пожара. К счастью, в результате удара никто не пострадал. В Министерстве обороны России назвали подрыв преднамеренной провокацией со стороны киевского режима. По факту подрыва ГИС «Суджа» следственные органы начали уголовное дело о теракте. В Кремле, комментируя действия ВСУ, подчеркнули, что нарушение Киевом условий прекращения атак на объекты энергетической инфраструктуры говорит о том, что украинским властям нельзя доверять.