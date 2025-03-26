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26 марта, 14:44

Новак сообщил, что восстановление ГИС «Суджа» потребует много времени

Газоизмерительная станция «Суджа» в Курской области, ставшая целью атаки украинских боевиков, понесла значительные убытки. Об этом сообщил зампредседателя правительства России Александр Новак в среду, 26 марта.

«Станция получила серьезные повреждения. В настоящее время проводится оценка ущерба,» – отметил он.

Вице-премьер добавил, что восстановление ГИС «Суджа» займет значительное время.

Дрон снял пожар и разрушения на подорванной ВСУ станции «Суджа»
Дрон снял пожар и разрушения на подорванной ВСУ станции «Суджа»

Напомним, что в ночь на 21 марта украинские вооруженные силы нанесли удар по газоизмерительной станции «Суджа», что привело к возникновению пожара. К счастью, в результате удара никто не пострадал. В Министерстве обороны России назвали подрыв преднамеренной провокацией со стороны киевского режима. По факту подрыва ГИС «Суджа» следственные органы начали уголовное дело о теракте. В Кремле, комментируя действия ВСУ, подчеркнули, что нарушение Киевом условий прекращения атак на объекты энергетической инфраструктуры говорит о том, что украинским властям нельзя доверять.

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Life.ru / Шедеврум

Марина Фещенко
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