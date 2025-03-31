Киев совершил две новые атаки на энергообъекты в Брянской области
30 марта Киев осуществил два удара по энергетическим объектам в Брянской области. Обложка © Life.ru / Шедеврум
30 марта Киев осуществил два удара по энергетическим объектам в Брянской области, что привело к отключению электроэнергии в Севском и Суземском районах. Об этом проинформировало Министерство обороны России.
По данным ведомства, первый обстрел произошёл в 19:37 мск, в результате чего на объекте филиала ПАО «Россети Центр» — «Брянскэнерго» обрыв провода вызвал отключение высоковольтной линии и прекращение электроснабжения в Суземском районе.
Кроме того, около 20:00 мск украинский беспилотник атаковал трансформаторную подстанцию того же филиала, что также привело к отключению высоковольтной линии 10 кВ и прекращению электроснабжения в Севском районе.
Напомним, ранее в Минобороны сообщили об очередных ударах Киева по российской инфраструктуре, которые были осуществлены на фоне сообщений о взаимном прекращении ударов по энергетическим объектам. 18 марта президент РФ Владимир Путин принял предложение США начать взаимное с Киевом 30-дневное перемирие, которое распространяется на удары по объектам энергоструктуры. Украинская сторона не стала обременять себя выполнением взятых обязательств — одним из ярких примеров демонстрации «договороспособности» киевского режима стал двойной удар по ГИС «Суджа» 28 марта, практически полностью её уничтоживший.