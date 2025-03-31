Киев совершил две новые атаки на энергообъекты в Брянской области

30 марта Киев осуществил два удара по энергетическим объектам в Брянской области, что привело к отключению электроэнергии в Севском и Суземском районах. Об этом проинформировало Министерство обороны России.

По данным ведомства, первый обстрел произошёл в 19:37 мск, в результате чего на объекте филиала ПАО «Россети Центр» — «Брянскэнерго» обрыв провода вызвал отключение высоковольтной линии и прекращение электроснабжения в Суземском районе.