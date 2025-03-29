Минобороны: Киев нарастил удары по энергетике РФ вопреки обещаниям Зеленского

Киев нарастил количество ударов по объектам энергоинфраструктуры России, несмотря на заявления Владимира Зеленского. Об этом говорится в публикации Минобороны РФ.

«В течение прошедших суток киевский режим продолжал атаки на объекты энергетической инфраструктуры Российской Федерации. <...> Таким образом, вне зависимости от заявлений Зеленского о якобы прекращении киевским режимом намеренного уничтожения российских энергообъектов, ВСУ лишь нарастили количество атак по энергетической инфраструктуре в Курской и Белгородской областях Российской Федерации», — подчеркнули в российском военном ведомстве.