Минобороны: Киев нарастил удары по энергетике РФ вопреки обещаниям Зеленского
Киев нарастил количество ударов по объектам энергоинфраструктуры России, несмотря на заявления Владимира Зеленского. Об этом говорится в публикации Минобороны РФ.
«В течение прошедших суток киевский режим продолжал атаки на объекты энергетической инфраструктуры Российской Федерации. <...> Таким образом, вне зависимости от заявлений Зеленского о якобы прекращении киевским режимом намеренного уничтожения российских энергообъектов, ВСУ лишь нарастили количество атак по энергетической инфраструктуре в Курской и Белгородской областях Российской Федерации», — подчеркнули в российском военном ведомстве.
Напомним, 18 марта российский президент Владимир Путин согласился на предложенное Вашингтоном 30-дневное перемирие в ударах по энергообъектам, которое также должна была соблюдать Украина. Впрочем, Киев не стал утруждать себя выполнениями взятых обязательств и вскоре нанёс удары по нефтебазе РФ в Краснодарском крае. А утром 28 марта украинские ВС атаковали ГИС «Суджа» в Курской области, практически полностью её уничтожив. После удара разгорелся большой пожар. Спикер МИД России Мария Захарова сообщила, что за ударом могли стоять британцы и французы.
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