Приняли доброту за слабость: В ГД пригрозили Киеву выходом РФ из энергетического перемирия
Шеремет: Россия выйдет из энергетического перемирия, если США не остановят Киев
Россия может прервать своё участие в энергетическом перемирии, если киевский режим продолжит атаковать объекты российской энергетической инфраструктуры. Действия украинской стороны показывают, что Киев воспринимает принятые Москвой ограничения как признак слабости, заявил депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет.
«Режим Зеленского, видимо, воспринял наш добрый жест за слабость. Пока Россия неукоснительно соблюдает условия достигнутых с США договорённостей об отказе ударов по энергетическим объектам Украины, киевский режим продолжает свои варварские атаки, последние тому примеры — попытки атаковать газовое хранилище в Крыму и удар по газоизмерительной станции «Суджа» в Курской области», — приводит слова парламентария РИА «Новости».
Собеседник агентства обвинил в эскалации администрацию Владимира Зеленский, который даже не пытается скрыть двойные стандарты: публично заявляет о стремлении к миру, но при этом приказывает ВСУ демонстративно бить по российским объектам. Шеремет призвал руководство Штатов приструнить киевского лидера, ведь для Москвы нет смысла и дальше соблюдать перемирие в одностороннем порядке.
Напомним, 18 марта глава РФ Владимир Путин поддержал предложение США о взаимном с Украиной энергетическом перемирии длительностью в 30 дней. Киев традиционно не стал исполнять взятые на себя обязательства и вскоре атаковал российскую нефтебазу в Краснодарском крае. А утром 28 марта ВСУ ударили по ГИС «Суджа» в Курской области, в Минобороны РФ показали видео с пожаром на объекте. Спикер МИД РФ Мария Захарова сообщила, что есть основания считать, что за атакой газоизмерительной станции стоят Британия и Франция.
Life.ru