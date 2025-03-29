Россия может прервать своё участие в энергетическом перемирии, если киевский режим продолжит атаковать объекты российской энергетической инфраструктуры. Действия украинской стороны показывают, что Киев воспринимает принятые Москвой ограничения как признак слабости, заявил депутат Госдумы от Республики Крым Михаил Шеремет.

«Режим Зеленского, видимо, воспринял наш добрый жест за слабость. Пока Россия неукоснительно соблюдает условия достигнутых с США договорённостей об отказе ударов по энергетическим объектам Украины, киевский режим продолжает свои варварские атаки, последние тому примеры — попытки атаковать газовое хранилище в Крыму и удар по газоизмерительной станции «Суджа» в Курской области», — приводит слова парламентария РИА «Новости».